В «ЛизаАлерт» исключили версию побега и мистику в деле семьи Усольцевых

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» не рассматривает версию о побеге семьи Усольцевых за границу, а также любые мистические теории. Об этом заявил председатель отряда Григорий Сергеев, сообщает ТАСС .

По его словам, экстрасенсы, инопланетные корабли и магия не обсуждаются. Сергеев отметил, что отряд работает с конкретной проблемой: в горах пропала семья. Пока их не нашли, варианты могут быть любыми, но отряд отрабатывает наиболее вероятные версии.

За 15 лет существования «ЛизаАлерт» было обработано около 350 тысяч заявок, и «магические» объяснения ни разу не подтвердились.

Семья Усольцевых пропала в конце сентября 2025 года в Красноярском крае. Ранее в СК назвали три сценария исчезновения.

