В Ивановской области 18-летний дядя сбросил племянницу с балкона 3 этажа за плач

В городе Родники Ивановской области 18-летний молодой человек предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство малолетней племянницы. По версии следствия, вечером 27 мая 2026 года парень остался присматривать за ребенком, девочка постоянно плакала, из-за чего юноша выбросил ее с балкона третьего этажа, об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Ивановской области.

Предварительно установлено, что девочка постоянно плакала, что вызвало у молодого человека необъяснимый приступ агрессии. В какой-то момент он схватил младенца и сбросил его с балкона третьего этажа.

Случайные прохожие заметили падение ребенка и немедленно вызвали скорую помощь. Прибывшие медики оказали малышке экстренную медицинскую помощь, и, несмотря на тяжесть травм, девочка осталась жива. Ее госпитализировали, врачи борются за ее здоровье.

Родниковский районный суд 29 мая избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Судья учел характер особо тяжкого преступления и личность фигуранта, посчитав, что, оставаясь на свободе, парень может скрыться от следствия или иным способом воспрепятствовать расследованию. Прокуратура и следствие ходатайствовали именно об аресте, и суд удовлетворил это требование.

Молодому человеку предъявлено обвинение по части 3 статьи 30 и пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сколько лет пострадавшей девочке, не уточняется.

