В Минобороны Украины предупредили о возможных атаках 30–31 мая
Минобороны Украины предупредило о возможных атаках 30 и 31 мая. Особенно это касается Киева, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на соцсети министерства.
Ведомство призвало граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и в случае необходимости вовремя спускаться в укрытия.
«Это касается абсолютно всех. Но особенно Киева», — отметили в украинском Минобороны.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине может скоро завершиться. На это указывает обстановка на фронте.
