В Минобороны Украины предупредили о возможных атаках 30–31 мая

Минобороны Украины предупредило о возможных атаках 30 и 31 мая. Особенно это касается Киева, сообщает « Лента.ру » со ссылкой на соцсети министерства.

Ведомство призвало граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и в случае необходимости вовремя спускаться в укрытия.

«Это касается абсолютно всех. Но особенно Киева», — отметили в украинском Минобороны.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине может скоро завершиться. На это указывает обстановка на фронте.

