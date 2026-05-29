Путин заявил о скором завершении украинского конфликта

Конфликт на Украине может завершиться в скором времени. На это указывает обстановка на фронте, заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости .

«Ситуация на поле боя складывается таким образом, что это дает нам право говорить о том, что ситуация близится к завершению», — сказал он.

При этом российский лидер отметил, что назвать «конкретные сроки урегулирования конфликта в условиях боевых действий нельзя». Он уточнил, что некоторые контакты по Украине сохраняются, но переговоров пока что нет.

Также Путин подчеркнул, что Москва готова к диалогу и не отказывается от него.

