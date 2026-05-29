Пьяный водитель без прав сбил пешехода на Открытом шоссе в Москве и скрылся

На Открытом шоссе в Москве произошло ДТП, в результате которого тяжело пострадал пешеход. Нетрезвый водитель Hyundai сбил человека на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщила столичная прокуратура.

После наезда водитель не остановился и не вызвал скорую, а скрылся с места происшествия. Однако спустя непродолжительное время сотрудники правоохранительных органов установили его личность и местонахождение. Виновник аварии задержан.

Пострадавший пешеход госпитализирован. Врачи диагностировали у него тяжкий вред здоровью. Сейчас ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Прокуратура Восточного административного округа взяла на контроль расследование уголовного дела. Виновнику грозит наказание по пунктам «а, б, в» части 2 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения лицом без прав, повлекшее тяжкий вред здоровью и сопряженное с оставлением места ДТП». Максимальное наказание по этой статье — до 7 лет лишения свободы.

