Отец Илона Маска заявил о планах посетить ПМЭФ-2026

Отец американского миллиардера Илона Маска, предприниматель Эррол Маск, планирует принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2026 году. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом РИА Новости .

На прямой вопрос о возможной поездке в Петербург бизнесмен ответил кратко: «Да, я собираюсь». Форум пройдет с 3 по 6 июня.

Эррол Маск уже не в первый раз посещает Россию. В предыдущих интервью он неоднократно называл страну «прекрасным местом для инвестиций», обращая внимание на высокий технологический уровень государства и большое количество привлекательных сфер для вложения капитала.

Он также отмечал, что Россия является супердержавой благодаря своим людям, которых охарактеризовал как умных, энергичных и трудолюбивых.

ПМЭФ — одно из крупнейших и самых авторитетных деловых событий в мире. Ежегодно он собирает глав государств, лидеров крупнейших компаний, инвесторов и экспертов для обсуждения глобальных экономических проблем и выработки совместных решений. Участие столь неординарной фигуры, как Эррол Маск, безусловно, привлечет дополнительное внимание к форуму.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.