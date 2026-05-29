«Гарри Поттер» переехал в Москву: двойник Редклиффа гуляет по барам с бородой

В Москве появился свой «Гарри Поттер». Парень по имени Кирилл, неожиданно ставший звездой соцсетей, поразил пользователей внешним сходством с повзрослевшим актером Дэниелом Редклиффом — тем самым актером, который сыграл знаменитого мальчика-волшебника. Только у московского «Поттера» есть борода, он ходит по барам с друзьями и фотографируется со всеми желающими, сообщает SHOT .

Сам Кирилл в беседе с журналистами признался, что не ожидал такой популярности, но, убедившись в сходстве, пообещал подписчикам, что можно как-то еще над этим пошутить. Теперь он с удовольствием фотографируется с прохожими, которые окликают его как Гарри Поттера. На просьбы показать волшебную палочку парень, кажется, только посмеивается.

Кирилл приехал в столицу из города Киржач Владимирской области. Он пишет стихи, поэмы и эссе — почти как Джоан Роулинг, но только в роли автора, а не создателя магического мира. Кроме того, парень активно участвует в сообществе Кириллов и уже собрал в одной группе три тысячи тезок по всей стране.

При этом сам Кирилл признается, что персонаж Гарри Поттер, безусловно, крут, но если бы ему предложили роль в экранизации, он бы по приколу сыграл не главного героя, а его лучшего друга — Рона Уизли.

Фанаты франшизы уже оценили его чувство юмора и теперь ждут новых креативных выходок от московского «Поттера». Тем временем видео с Кириллом продолжают набирать миллионы просмотров.

