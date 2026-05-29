Волк: полиция Москвы задержала заподозренного в педофилии бариста

В медиапространстве распространилась информация, что 29-летний мужчина в московском метро тискал юную девушку и прилюдно ее целовал. Позднее стали появляться другие жертвы мужчины, после чего московская полиция отреагировала на ситуацию. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что мужчина задержан.

По словам Волк, публикация о непристойном поведении взрослого мужчины вызвала широкий общественный резонанс и привлекла внимание правоохранительных органов.

«Благодаря профессиональным действиям моих столичных коллег из уголовного розыска в кратчайшие сроки мужчина установлен и доставлен в территориальный отдел полиции», — сообщила официальный представитель МВД.

По словам Волк, задержанным оказался уроженец Тверской области. Мужчину задержали и проверяют на причастность к другим аналогичным эпизодам. В ближайшее время по итогам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.

Ранее сообщалось, что в растлении малолетних заподозрили мужчину, который работал бариста в кофейне своей матери. После того как в Сети появились сообщения о том, что мужчина держал юную девочку на коленях и целовал ее в метро, он заявил, что просто дружит со школьницей и ехал вместе с ней в кофейню, чтобы печь печенье.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.