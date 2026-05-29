Аксенов: в Крыму с 30 мая ограничат продажу АИ-95 до 20 литров в одни руки

Глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале объявил о введении временных ограничений на продажу бензина марки АИ-95. Начиная с 09:00 утра 30 мая, один человек сможет купить не более 20 литров этого топлива в сутки.

Аксенов подчеркнул, что мера вводится для того, чтобы избежать ажиотажного спроса и обеспечить равномерное распределение бензина среди всех автовладельцев. Ограничение касается только марки АИ-95 и вводится на определенный период.

Аксенов призвал крымчан не приобретать бензин впрок и заправлять автомобили в обычном режиме — без создания искусственного дефицита и очередей. Также глава региона попросил жителей с пониманием отнестись к временным мерам.

Список автозаправочных станций, на которых бензин АИ-95 в данный момент имеется в наличии, будет публиковаться на официальном сайте Министерства топлива и энергетики Республики Крым. Власти рекомендуют водителям сверяться с этой информацией перед поездкой на заправку, чтобы не тратить время впустую и не создавать лишнего ажиотажа.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.