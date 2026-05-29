«Мы ехали печь печенье»: бариста прокомментировал ситуацию с девочкой в метро

Заподозренный в растлении школьниц 29-летний бариста из Москвы рассказал о поездке в московском метро, где 15-летняя девочка села к нему на колени. Мужчина отрицает свою вину. Однако его все равно задержали, сообщает «112» .

По словам мужчины, он ехал вместе со знакомыми школьницами печь печенье в кофейню своей матери. Девочки частенько туда заходят, а бариста иногда делает бесплатные напитки тем, кто приходит без денег.

Мужчина утверждает, что в вагоне якобы не оказалось мест, потому одна из девочек села к нему на колени. Также бариста отрицает, что переписывался с несовершеннолетними, о чем ранее заявлялось в Сети. По его словам, у него была совершеннолетняя лучшая подруга, с которой он выкладывал фото в соцсети, но они давно не общаются.

При этом «112» публикует возможные комментарии мужчины, где он признается несовершеннолетним в любви и называет их своими «волшебными девочками».

Ранее кандидат юридических наук, юрист-международник Кирилл Косякин заметил взрослого пассажира в компании юных девушек в вагоне столичного метро. Мужчина целовал одну из несовершеннолетних, которой на вид было не больше 15 лет.

Когда юрист спросил у пассажира про его возраст. Тот ответил, что ему 17, и на следующей станции спешно покинул вагон. Позднее Косякин обратился с заявлением в полицию.

