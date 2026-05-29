На педофила, тискавшего девочку в метро, в Москве написали заявление

Накануне в московском метро один из пассажиров заметил, как взрослый мужчина тискал и целовал в разные места малолетнюю девочку, которой на вид было меньше 14 лет. По словам мужчины, он уже написал заявление в полицию.

«Заявление ушло в УВД на метрополитене, буду отслеживать, если бы знал раньше наверняка, что ему под 30, за руку бы сам отвел сотрудникам. Как написал до этого, вагон был полный, никто слова не сказал. Мы все переживаем в интернете, а в таких ситуациях у большинства ступор», — написал автор публикации.

Пользователи Сети в комментариях к посту написали, что «мужчина все правильно сделал». Девочка могла стать жертвой изнасилования и в силу возраста не понимать, в какой опасной ситуации оказалась.

Когда мужчина подошел к паре и поинтересовался, сколько мужчине лет, тот сказал, что ему 17, а девушке якобы 15. На следующей станции мужчина стремительно покинул вагон вместе со своей спутницей.

