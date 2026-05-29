Учитель объяснила, что грозит за шпаргалку на ЕГЭ

Учитель Капалкина: участника ЕГЭ удалят из аудитории за шпаргалку или телефон

Учитель математики Юлия Капалкина рассказала, что участника Единого государственного экзамена удалят из аудитории за шпаргалку или телефон, а пересдать предмет он сможет только осенью, сообщает 360.ru .

1 июня выпускники начнут сдавать Единый государственный экзамен по истории, литературе и химии. Перед началом кампании педагог МБОУ «СОШ № 1 станицы Зеленчукской имени В. П. Леонова» Карачаево-Черкесской Республики Юлия Капалкина напомнила о правилах поведения на испытании.

Если запрещенные предметы обнаружат до начала экзамена, организаторы попросят оставить их при входе в аудиторию. В этом случае участник сможет приступить к работе без дополнительных последствий.

«В этом случае составят акт об удалении с экзамена с указанием причины, так как это нарушение», — уточнила Капалкина.

По ее словам, если шпаргалку или телефон найдут во время экзамена, выпускника удалят, а пересдать предмет разрешат только в сентябре.

