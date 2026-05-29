Особенность личности: когда страдания после расставания становятся угрозой

Расставание для некоторых людей может восприниматься не как конец отношений, а как потеря собственной опоры и смысла жизни, сообщил РИАМО основатель и руководитель Международного нейроуниверситета им. Д. Р. Ягудина, доктор психологических наук Дмитрий Ягудин.

«Для некоторых людей расставание переживается не как потеря отношений, а как разрушение собственной идентичности. Будто исчез не партнер, а опора, через которую человек понимал: „Я существую. Я ценен. Я выбран“. Тогда психика может перейти в режим паники: вернуть, удержать, наказать, доказать, не дать уйти», — сказал Ягудин.

Он добавил, что это может быть связано с особенностями личности: тревожной привязанностью, низкой переносимостью отвержения, нарциссической уязвимостью, пограничной эмоциональной нестабильностью, привычкой все контролировать.

«Но иногда это уже уровень психического расстройства или острого кризиса: депрессия, маниакальное состояние, психоз, алкогольная или наркотическая дезорганизация, обсессивно-компульсивные механизмы и так далее», — отметил психолог.

Ягудин уточнил, что граница проходит не по силе чувства, а по потере контроля.

«Страдать после расставания — нормально. Плакать, скучать, злиться, ревновать, возвращаться мыслями — нормально. Ненормально, когда человек начинает нарушать границы другого: преследовать, угрожать, шантажировать, вторгаться в личную жизнь, проверять, караулить, мстить, использовать любые инструменты давления», — заключил эксперт.

Ранее студент РАНХиГС избил свою мать селфи-палкой из-за расставания с девушкой, которая бросила его из-за неадекватного поведения. Юноша также начал засыпать экс-возлюбленную голосовыми сообщениями с угрозами и истерикой. В итоге парня задержали — теперь ему грозит отчисление из университета.

