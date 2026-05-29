В Кашире в котельной ООО «Жилресурс» завершили замену котла

ООО «Жилресурс» ведет подготовку к зимнему отопительному сезону. В котельной, расположенной деревне Тарасково, подрядная организация заменила один из котлов. Комиссия этой ресурсоснабжающей организации провела приемку оборудования, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Как отметила директор ООО «Жилресурс» Нина Мизгулина, замена старого котла на новый ЗИО-60 мощностью 1 МВт была плановой, это повысило энергоэффективность объекта теплоснабжения.

Контроль за ходом работ осуществлял старший мастер котельной Сергей Кабанов, портрет которого размещен на Доске Почета городского округа Кашира. Он — высококвалифицированный, опытный специалист.

Всего в котельной пять котлов, общая мощность которых составляет 6,8 МВт. Объект обеспечивает теплом и горячей водой 16 многоквартирных домов, школу, детский сад и Сельский дом культуры. Мощности достаточно для надежного теплоснабжения населенного пункта с резервом для подключения дополнительных потребителей.

Котельная была введена в эксплуатацию в 1994 году. Ее оборудование поддерживается в рабочем состоянии и обновляется согласно плановому порядку. Строго соблюдаются сроки профилактических ремонтных работ.

В этом году с 1 июня на две недели котельная останавливается на профилактику. Специалисты чистят фильтры, вскрывают и опрессовывают котлы, проверяют теплотрассу, заменяют задвижки и участки трубопровода. Теплотрасса уже полностью готова к зимнему сезону, а работы в котельной будут продолжены. Все мероприятия направлены на обеспечение надежного и бесперебойного теплоснабжения жителей деревни Тарасково в осенне-зимний период.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.