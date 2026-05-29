Узбек чуть не угробил человека, прокатив его на капоте в Домодедове

Водитель-узбек чуть не угробил мужчину в Домодедове. Он прокатил «пассажира» на капоте, а потом скрылся с места происшествия, сообщает Telegram-канал «Многонационал» .

С чего начался конфликт, непонятно, однако пешеход отказывался пропускать автомобилиста. Тот, недолго думая, буквально насадил мужчину на капот и нажал на газ.

Пострадавший просил водителя остановиться и угрожал, что он лишится прав. Когда машина все же остановилась, пешеход все равно отказался пропускать авто и заявил, что вызвал наряд.

Водитель не стал ждать и все же смог скрыться с места преступления. Нашли ли нарушителя, неизвестно.

