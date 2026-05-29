Фейковые крики птиц мешают спать жителям Новой Москвы в ЖК «Новое Бутово»

Жители столичного ЖК «Новое Бутово» в Новой Москве в соцсетях бьют тревогу — они лишились нормального сна из-за фейковых птичьих криков. На территории, предположительно, бывшего аэропорта Остафьево установили систему отпугивания пернатых, которая проигрывает громкие звуки хищных птиц, чтобы реальные голуби и вороны держались подальше.

По словам местных жителей, работает это устройство практически круглосуточно, доставляя неудобства не столько птицам, сколько местным жителям.

Запись с пронзительными воплями и криками включается снова и снова по кругу. Пауза длится всего несколько часов — примерно с 00:00 до 03:00. Telegram-канал «Москва 24» опубликовал видео, на котором звуки слышны в 4 утра.

«Спать невозможно от этих звуков, даже с закрытыми окнами», — жалуются жители.

Жители ближайших домов не понимают, почему устройство нельзя настроить так, чтобы оно не работало ночью или хотя бы издавало менее громкие звуки. Свои жалобы они адресуют управляющей компании и местным властям и надеются, что компетентные органы отреагируют на них.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.