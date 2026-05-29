Пьяная компания прикурила от Вечного огня в Реутове

Следователи начали розыск нарушителей, которые в Реутове прикурили от Вечного огня, сообщает пресс-служба подмосковного главка СК РФ.

Было возбуждено уголовное дело об осквернении мемориального комплекса, увековечивающего память погибших при защите Отечества по пункту «а» части 2 статьи 243.4 УК РФ.

По информации следствия, ночью 28 мая несколько человек в состоянии алкогольного опьянения около мемориального комплекса «Реутовцам, погибшим за Отечество» не менее двух раз прикурили сигареты от Вечного огня. Тем самым злоумышленники осквернил мемориальный комплекс.

Сейчас специалисты устанавливают подозреваемых, чтобы их задержать.

Также, как рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Подмосковью, в полицию поступило заявление от женщины о том, что неизвестный мужчина пытался прикурить от Вечного огня на мемориальном комплексе. Полицейские начали проверку.

