«Внутрь я не кончал»: бариста 8 месяцев строил отношения с 13-летней школьницей

В деле московского бариста, подозреваемого в домогательствах к несовершеннолетним, появились новые шокирующие подробности. Выяснилось, что мужчина на протяжении как минимум восьми месяцев строил отношения с 13-летней школьницей. Родители девочки писали заявление в полицию, но это ни к чему не привело, сообщает «Осторожно, Москва» .

Предварительно известно, что мужчина находил своих жертв в запрещенной в России социальной сети Instagram*. Он сам писал девочкам, врал про свой возраст (в 2022 году ему было 25, но представлялся он гораздо младше). Одной из жертв стала Анфиса (имя изменено).

Девушка, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что Илья писал ей про красивую фигуру, намекал на секс и слал свои интимные фотографии. Их общение длилось не менее полугода, и все это время он склонял ребенка к близости.

«Были манипуляции, угрозы изнасилования, склонение к половому акту. Человек очень много врал и признавался в сексуальных действиях против маленьких девочек 12–13 лет, ему нравилось проводить время среди детей, возможно, имело место быть репродуктивное насилие», — поделилась жертва.

Также мужчина говорил 13-летней девочке, что, если у них в ближайшее время не будет детей, он уйдет. Он домогался до ее 14-летней подруги, предлагал снять БДСМ-студию, чтобы «потусить». Во время отношений запрещал определенную одежду, яркий макияж, курение и угрожал покончить с собой, если что-то из его требований не выполнялось. Все закончилось тем, что девочка стала отказывать ему в близости. Родители Анфисы написали заявление в полицию района Бутово, но, по словам пострадавшей, это ни к чему не привело.

В Сети также появились скриншоты переписки мужчины. Он признался собеседнику, что занимался сексом с 13-летней девочкой, у которой еще никогда не было менструации, но на всякий случай «внутрь он не кончал».

Только в мае 2026 года, когда мужчину заметили в метро в компании очень юных девочек, полиция начала проверку. В настоящее время устанавливаются все эпизоды его преступной деятельности. Пострадавшие призывают других возможных жертв обращаться в правоохранительные органы, чтобы не дать мужчине уйти от ответственности и обезопасить других детей.

Ранее мужчина склонял к сексу другую юную девушку и угрожал ей слить в Сеть интимные фотографии.

