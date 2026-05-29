Эмоциональный инцест: тревожные признаки в отношениях матери и сына

Ситуация, при которой мать начинает воспринимать сына не как ребенка, а как эмоциональную опору, психолога или замену партнера, может привести к серьезному нарушению семейных границ, сообщил РИАМО основатель и руководитель Международного нейроуниверситета им. Д. Р. Ягудина, доктор психологических наук Дмитрий Ягудин.

Ранее в Сети стали активно обсуждать тревожный тренд, где матери целуют в губы сыновей-подростков.

«Есть два варианта. Если мама эмоционально относится к сыну как к своему мужчине, жалуется ему на отца, требует утешения, ревнует его к девушкам, говорит: „Ты мой единственный мужчина“, делает его своим психологом, партнером — это часто называют эмоциональным инцестом. Скрытый инцест — это парентификация или слияние. Смысл в том, что ребенок встает не в позицию сына, а в позицию взрослого партнера, который должен закрывать эмоциональные потребности матери», — сказал Ягудин.

Он пояснил, что в психологии это описывают как ситуацию, где родитель использует ребенка для эмоциональной близости, которую должен получать от взрослого партнера.

«Второй момент. Если есть сексуальные действия, прикосновения, поцелуи не как к ребенку, разговоры о теле, раздевание, сон вместе с эротическими подтекстами, флирт, возбуждающие намеки — это уже не просто странная близость, а сексуальное нарушение границ. И если ребенок несовершеннолетний, то это потенциально сексуальное насилие над ребенком», — рассказал психолог.

Ягудин отметил, что ВОЗ определяет сексуальное насилие над ребенком как вовлечение несовершеннолетнего в сексуальную активность, которую он не может полноценно понять или на которую не может дать информированное согласие.

«Если есть сексуальный подтекст или телесные действия, то это уже зона насилия, и тут нужна срочная защита. Главный критерий: ребенок не должен быть для матери мужем, спасателем, психологом, защитником от одиночества или объектом романтического, сексуального внимания. Но часто бывает, что в процессе сильного гормонального сбоя, под воздействием еще дополнительных факторов, у мамы перед детьми идет сильнейший эмоциональный стресс, и происходит вот такая подмена ролей. Здесь нужно определять фактически, не нужна ли клиническая реабилитация маме», — подчеркнул специалист.

