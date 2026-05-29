В ландшафтном парке «Крылатские холмы» в Москве заметили лисят. Милые детеныши вышли к людям, но все равно побаиваются их, сообщает Telegram-канал «Крылатское-Кунцево LIVE/Соседи».

Лисята появились на свет в парке. На опубликованном видео один из малышей стоит на крыльце дома. Он внимательно смотрит на оператора, а затем убегает.

Жители района умилились новыми парковыми жителями. Однако некоторые всерьез стали переживать за животных, которые могут попасть под колеса велосипедистов.

Парк «Крылатские холмы» растянулся на площади в 175 га. В 1998 году ему присвоили статус особо охраняемой природной территории регионального значения. Через весь парк проходит кольцевая велотрасса.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.