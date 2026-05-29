Неожиданный улов: на озере в Патрокле рыбаки выловили утенка вместо карася

Во Владивостоке рыбаки отправились на озеро в микрорайоне Патрокл за карасями, но поймали утенка. Местные любители рыбалки заметили, что на крючок вместо рыбы попался маленький пернатый. Они быстро поняли, что с уловом что-то не так, и, вместо того чтобы расстраиваться, приступили к спасательной операции, сообщает Amur Mash .

Рыбаки аккуратно освободили утенка от лески и крючка, стараясь не травмировать его. Вся процедура проходила под строгим взглядом мамы-утки, которая плавала неподалеку и внимательно следила за каждым движением людей.

По словам очевидцев, птица не уплывала и, кажется, понимала, что ее малышу помогают. Когда утенок был полностью освобожден, его тут же отпустили. Вся спасательная операция заняла несколько минут.

В итоге с утенком все в порядке, он продолжает плавать с мамой и остальными утятами. Рыбаки же пошутили, что такой улов запомнится им надолго.

