Россиянин из Подмосковья попал в реанимацию после укуса комара на Занзибаре

Житель Подмосковья 37-летний Иван попал в реанимацию после отдыха на Занзибаре. Вместе с женой Надеждой они отправились в Африку в майские праздники, почти сразу после дня рождения мужчины. Через 12 дней туристы вернулись домой, и Ивану резко стало плохо, сообщает SHOT .

Когда мужчине стало плохо, у него поднялась высокая температура, появились сильная усталость, боль в суставах, приступы жара и обильное потоотделение.

Супруги сначала списали недомогание на тепловой удар. Иван много работал на солнце, а затем сходил в баню. Поэтому к врачу обратились не сразу. Однако терапевт после осмотра настоял на госпитализации. Мужчину поместили в реанимацию в тяжелом состоянии. По словам жены, врачи диагностировали смертельно опасную малярию. Для лечения требуются определенные вакцины, которых, предварительно, нет в России.

Во время отдыха туристов часто кусали комары — именно они являются переносчиками малярии. При этом перед поездкой Иван и Надежда не принимали профилактические таблетки. Им сказали, что на Занзибаре зараженных комаров якобы нет.

Пара много путешествовала за последние пару лет — была в ОАЭ, Египте, Таиланде, Вьетнаме, на Сейшелах, Шри-Ланке и в Кейптауне — но с такой ситуацией столкнулись впервые.

Малярия передается через укусы зараженных комаров в странах Африки, Азии и Южной Америки. После попадания в кровь болезнь может долго маскироваться под обычный грипп: сначала температура, ломота и слабость, затем резкое ухудшение.

