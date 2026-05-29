Курган, Зеленодольск, Минусинск и Самара станут площадками хакатона «Города»

Всероссийский урбанистический хакатон «Города» — один из ключевых проектов АНО «Креативная экономика» для молодых архитекторов, урбанистов и смежных специалистов, готовых менять облик российских городов, сообщает пресс-служба организаторов.

Хакатон выступает связующим звеном между амбициозными молодыми профессионалами и администрациями городов: участники работают над реальными задачами городской среды под руководством ведущих экспертов страны в области архитектуры, урбанистики, ландшафтного дизайна и креативных индустрий.

«Хакатон „Города“ сегодня выступает не просто площадкой для смелых творческих экспериментов, а эффективным механизмом проектирования будущего российских городов и мощным профессиональным лифтом. Наш опыт подтверждает: когда энергия молодых талантов соединяется с поддержкой региональных властей и бизнеса, рождаются не просто сильные архитектурные концепции, а по-настоящему комфортные и ориентированные на человека городские пространства», — отмечает Марина Николаевна Монгуш, президент АНО «Креативная экономика».

В новом сезоне междисциплинарные команды отправятся на очные практические этапы в четыре региона. Каждый объект обладает собственной историей, идентичностью и запросом на изменения. Акцент нового сезона хакатона сделан на развитие креативных индустрий и повышение туристической и инвестиционной привлекательности регионов.

Курган (Курганская область)

Объект: благоустройство набережной реки Тобол на участке протяженностью 6 км — от комплекса «Царево городище» до жилого района Шевелевка. Задача: спроектировать пешеходные и веломаршруты, зоны отдыха у воды, точки общественного питания и событийные площадки. Разработать архитектурную концепцию, интегрирующую купеческую и деревянную застройку XIX–XX вв. с современными общественными пространствами.

Зеленодольск (Республика Татарстан)

Объект: исторический квартал «Полукамушки» (3,75 га, 26 домов — памятников выявленного культурного наследия). Задача: разработать проект ревитализации территории с приспособлением каменно-деревянной застройки 1897–1902 гг. под современные функции (общественные центры, мастерские, кафе, гостевые дома). Сохранить исторический планировочный рисунок и создать новое общественное пространство.

Минусинск (Красноярский край)

Объект: горнолыжный курорт «Шишкин Лог» — склоны, подъемники, трассы разной сложности. Задача: разработать концепцию всесезонного использования: летние активности (трекинг, велосипедные маршруты, памп-трек, зоны для фестивалей), развитие туристической инфраструктуры (кафе, прокат, глэмпинги). Сохранить баланс между природным ландшафтом Минусинской котловины и исторической купеческой застройкой города.

Самара (Самарская область)

Объект: Парк Дружбы. Задача: спроектировать масштабное общественное пространство с учетом соседства Волги и Жигулевских гор. Разработать зоны массовых мероприятий (концерты, фестивали, ярмарки), тихие рекреационные зоны, пешеходные и велосипедные маршруты, точки общественного питания, детские и спортивные площадки. Интегрировать парк в городскую среду и набережную Волги.

В Самаре участники смогут глубже погрузиться в контекст региона через полевые исследования, что стало возможным благодаря коллаборации с программой «Открываем Россию заново» от НИУ ВШЭ. Партнерство объединит формат образовательных экспедиций и практику реальных изменений городской среды.

«Мы очень рады сотрудничеству проекта „Открываем Россию заново“ с Хакатоном „Города“ и уверены, что это важный шаг в развитии креативных индустрий. Для нас крайне ценно, что совместная работа позволяет конвертировать экспертные знания и разносторонний опыт в конкретные решения для регионов. Это дает молодым специалистам возможность увидеть, как их идеи становятся частью масштабных социокультурных проектов и приносят реальную пользу городам», — считает проректор НИУ ВШЭ Дмитрий Земцов.

К участию приглашаются студенты профильных вузов и начинающие специалисты в возрасте от 18 до 35 лет:

• архитекторы и урбанисты

• ландшафтные дизайнеры

• экологи и ботаники

• продюсеры территорий

Главный критерий отбора — портфолио, демонстрирующее готовность к работе над реальным кейсом.

Прием заявок до 12 июня 2026 года. Сайт для регистрации: https://hackathon-goroda.pro