В Раменском пройдет концерт ко Дню Святой Троицы

В Раменском отметят День Святой Троицы концертом творческих коллективов. Мероприятие состоится 31 мая в 11:30 в Казанском храме города Раменское после завершения Божественной литургии, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Концертная программа пройдет в здании веранды храма. Выступят творческие коллективы воскресной школы при Казанском храме. После концерта для всех желающих на территории храма организуют чаепитие. Вход на мероприятие свободный.

В 2026 году православные верующие отмечают Троицу 31 мая. Этот праздник входит в пасхальный цикл и празднуется на 50-й день после Пасхи, поэтому имеет второе название — Пятидесятница. Согласно христианскому вероучению, в этот день апостолам явился Святой Дух, после чего ученики Христа начали проповедовать по всему миру.

«Храм — наша малая духовная родина. Тут Бог возрождает нас в крещении. Тут Бог прощает нам грехи в таинстве Исповеди. Тут Сам Он пребывает Своим Телом и Кровью. Тут Он дает нам Сам Себя в святом Причастии», — прокомментировал настоятель Казанского храма г. Раменское протоиерей Андрей Козорезов.

