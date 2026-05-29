Организаторы из РФ планируют запускать гуманитарные инициативы при участии 40 стран мира

Организаторы обучения — Мастерская новых медиа и консалтинговая группа «Полилог»при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Участники уже проводятмероприятия за рубежом или в России для иностранной аудитории. За три модуля ониусовершенствовали 20 проектов под руководством сильнейших экспертов отрасли.Участниками этих событий станут жители более 40 стран, включая Испанию, Кипр, Францию, африканские страны и СНГ.

«В этом потоке обучения мы планировали помочь нашим участникам сделать их действующие проекты сильнее, масштабнее. Собирали вокруг них команды, приводили экспертов. Итог — не только улучшенные проекты мирового уровня, но и абсолютно новые идеи, которые родились или на базе существующих, или вообще потому, что команда появилась с нуля и загорелась какой-то идеей. И это неожиданная метаморфоза», — подчеркнула заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы», основатель «Мастерской новых медиа» Юлия Аблец.

Победителями проектного этапа обучения стали команды международного фестиваля «Белый июнь» из Архангельска, программы публичной дипломатии для молодых испаноговорящих лидеров Hablemos con Rusia («Поговорим с Россией»), фестивалей«Просвет» из Перми и «О! Базар». Им вручили сертификаты на дальнейшую экспертную поддержку.

«Для успешной реализации крупных событий мирового уровня сегодня важны как знания дипломатии и протокола, так и глубокое понимание государственных задач и системы ценностей. Поэтому в обучении мы сделали акцент на передаче собственного уникального опыта уже состоявшимся специалистам в сфере создания событий и тем самым способствовали развитию всей отрасли. За два года „Мастерская управления событиями“ стала полноценной площадкой для профессионального роста организаторов значимых мероприятий: здесь рождаются новые проекты и идеи, формируется сообщество экспертов в сфере управления событиями. Для нас особенно ценно видеть, как вокруг программы объединяются люди, которые в дальнейшем будут определять развитие индустрии, в том числе влияющей на восприятие нашей страны за рубежом», –считает Олег Карпилов, генеральный директор КГ «Полилог».

Во время трех модулей обучения своим опытом с участниками поделились замначальникаУправления Президента России по общественным проектам Алексей Жарич, замминистра культуры РФ Сергей Першин, руководитель театрального пространства «Арт-платформа» в новом Манеже Дмитрий Бикбаев, режиссер и художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов и другие известные продюсеры, режиссеры, представители грантовых институтов и медиаменеджеры. Они стали экспертами одноименного онлайн-курса, доступного для всех желающих. Выпуски уже собрали более 700 тыс просмотров.

Один из спикеров программы — Народный артист России и руководитель Московского джазового фестиваля Игорь Бутман отметил, что за последние годы количество российских мероприятий для иностранной аудитории продолжает расти. По его словам, не смотря на международную обстановку, русскую культуру отменить невозможно.

«Это надо совсем разучиться играть и перестать делать то, что делал всю свою жизнь. Не может одномоментно отмениться уважение твоих коллег, любовь поклонников, которые у тебя уже были и есть. Не разорвать этой связи никак, как бы этого кто-то не хотел, даже если бы и дружественных стран не было. Нашей музыкой, культурой интересуются, обращают внимание, на нас смотрят», — пояснил Бутман.

Основной целью «Мастерской управления событиями» было обучить специалистов создавать качественные мероприятия, продвигающие отечественную культуру и традиционные российские ценности на международной арене. Образовательный модуль для 70 участников со всей страны прошел при поддержке Экспертного института социальных исследований и на базе Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Пройти обучение в Мастерской новых медиа в 2026 году еще можно — до 2 июня отбор идет на профильную программу для руководителей СМИ — «Высшая школа новых медиа».