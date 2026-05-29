В Московской области обсудили вопросы взаимодействия с учреждениями ГУФСИН

В совещании под руководством вице-президента Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Дениса Французова приняли участие сотрудники отдела трудовой адаптации осужденных ГУФСИН, представители Министерства благоустройства, Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, Министерстваздравоохранения, Министерства образования, Министерства социального развития, Комитета по конкурентной политике Правительства Московской области, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Главной темой обсуждения стало взаимодействие учреждений уголовно-исполнительной системы Московской области с государственными заказчиками региона для поставки выпускаемой продукции, в том числе с целью увеличения объемов производства исправительных колоний и дополнительного привлечения осужденных к труду.

В ходе мероприятия участникам доведена информация о производственных возможностях подведомственных учреждений, имеющихся преференциях в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», возможных формах организации взаимодействия с государственными и муниципальными заказчиками. Присутствующим приведены примеры долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества с учреждениями ГУФСИН и представлены каталоги выпускаемой продукции.

По результатам встречи участники выразили заинтересованность в расширении сотрудничества и отметили значительный производственный потенциал УИС.