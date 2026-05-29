«Жена» погибшего бойца СВО бросила его ребенка и потратила положенные ему деньги

Боец СВО из Кемерова заключил брак, чтобы «жена» ухаживала за его ребенком, пока он на фронте, но женщина бросила девочку. Также она потратила деньги военного, а когда тот погиб, то даже не приехала на его похороны, сообщает пресс-служба Рудничного районного суда Кемерова.

2 марта 2025 года мужчина заключил контракт с Минобороны РФ, а уже 4 марта оформил официальные отношения с некой гражданкой Ч. Суд выяснил, что «молодежены» никогда не были семей: совместно они не проживали, общего хозяйства не вели, совместных детей и имущества не имели.

Суд решил, что боец зарегистрировал брак, чтобы обеспечить привычные условия проживания своей несовершеннолетней дочери. «Жена» должна была приглядывать за девочкой, пока отец был на СВО, и заниматься ее воспитанием. Однако впоследствии Ч. оставила ребенка в детском саду и обратилась в органы опеки. После этого девочку передали бабашке.

При этом женщина жила в квартире, которую считала принадлежащей военнослужащему, но на самом деле недвижимость была арендованной. У бойца имелась задолженность перед собственником.

Также «жена» по нотариальной доверенности распоряжалась поступавшими на счет бойца средствами до сентября 2025 года. При этом военный погиб в мае того же года. Женщина на похороны не приехала.

Суд пришел к выводу, что стороны не имели намерения создать семью. Он признал брак недействительным.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.