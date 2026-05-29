Путин прокомментировал инцидент с якобы российским БПЛА в Румынии

Президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию с дроном в Румынии, заявил, что в ЕС любой упавший беспилотник сначала называют российским, а потом выясняется, что это не так, сообщает РИА Новости .

Президент РФ привел в пример случаи, когда украинские БПЛА залетали в Финляндию, Польшу, страны Прибалтики. Тогда первая реакция у этих стран была такая же, как сейчас в Румынии: они считали, что это российские дроны.

«Потом через короткое время выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет, а это дроны украинского происхождения», — отметил президент РФ.

Путин считает, что в Румынии, вероятно, упал украинский БПЛА, который сбился с курса из-за воздействия РЭБ или несовершенства данных.

Российский лидер подчеркнул, что никто не может сказать о принадлежности дрона без проведения экспертизы. По его словам, РФ готова провести объективное расследование и дать оценку, если ей передадут объективные данные по упавшему в Румынии беспилотнику.

В пятницу по данным румынского Минобороны, беспилотник попал в крышу жилого дома в городе Галац. В результате пострадали два человека. Власти Румынии возложили ответственность на Россию, однако не привели никаких доказательств.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.