Румыния закроет российское консульство в Констанце и вышлет генконсула

Президент Румынии Никушор Дан объявил о высылке генерального консула России из города Констанца и закрытии самого консульства. Это решение было принято после экстренного заседания Высшего совета национальной обороны страны, сообщает РИА Новости .

Причиной стал инцидент, произошедший ранее в пятницу, когда, по данным румынского Минобороны, беспилотник попал в крышу жилого дома в городе Галац. В результате пострадали два человека.

Власти Румынии возложили ответственность на Россию, однако не привели никаких доказательств. При этом военные страны отслеживали объект радиолокационными системами, но не стали его перехватывать. Тем не менее Бухарест решил применить к Москве жесткие дипломатические меры.

«Генеральный консул России в Констанце объявлен персоной нон грата, консульство будет закрыто», — заявил Дан после заседания совета.

Аналогичные инциденты с беспилотниками ранее неоднократно происходили в воздушном пространстве других европейских стран. Например, посол России в Молдавии Олег Озеров не раз заявлял, что дроны залетают на чужую территорию именно с украинской стороны. На территории Молдавии также находили обломки беспилотников, однако официальный Кишинев так и не представил убедительных доказательств принадлежности этих аппаратов какой-либо из сторон конфликта.

