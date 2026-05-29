В Чувашии шесть детей попали в больницу после раннего арбуза

В Канашском округе Чувашии шесть детей госпитализировали с признаками пищевого отравления после употребления арбуза. Об этом сообщает газета «Известия» .

Дети почувствовали себя плохо вечером 28 мая. Все они находились в гостях у родственников в одном из населенных пунктов округа и ели арбуз.

В министерстве здравоохранения республики сообщили: «Вечером, 28 мая, за медицинской помощью обратились шесть детей с признаками пищевого отравления. Все они гостили в одном из населенных пунктов Канашского округа. По словам пациентов, недомогание возникло после употребления арбуза».

Пострадавшие находятся под наблюдением врачей и получают необходимую помощь. Ведомство призвало жителей соблюдать осторожность при покупке бахчевых культур.

Главный внештатный диетолог регионального минздрава Алина Степанова пояснила, что ранние арбузы могут содержать избыток нитратов и стимуляторов роста. Такие вещества способны вызвать тяжелое отравление, особенно у детей. Специалист рекомендовала внимательно выбирать продукты и обращаться к врачу при первых симптомах интоксикации — тошноте, рвоте или повышении температуры.

Ранее детский гастроэнтеролог Яна Рейдер отмечала, что летом риск кишечных инфекций у детей возрастает из-за жары и скоропортящихся продуктов.

