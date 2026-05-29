Критики назвали новый фильм Спилберга лучшим за 20 лет

Первые зрители и кинокритики высоко оценили фантастический триллер Стивена Спилберга «День разоблачения» и назвали его одной из сильнейших работ режиссера за два десятилетия, сообщает «Царьград» .

Предпоказы одного из самых загадочных проектов лета уже прошли для ограниченной аудитории. По данным Kinonews, картина получила практически единодушные восторженные отзывы.

«Ни для кого не станет шоком, но Стивен Спилберг снова выдал грандиозный фильм. Я настоятельно рекомендую вам увидеть картину, практически ничего о ней не зная. Единственное, что я скажу: Эмили Блант невероятна», — написал Стивен Вайнтрауб из Collider.

Обозреватель /Film Билл Бриа назвал ленту «самым странным фильмом» режиссера, подчеркнув, что это комплимент.

«Сценарий — это что-то среднее между „Секретными материалами“ и Библией, а саундтрек Джона Уильямса — лучший за долгие годы. Потрясающее, трогательное зрелище», — написал он.

Критик IndieWire Джим Хемфилл сравнил новинку с классикой Спилберга.

«Это Спилберг высшего уровня, такой же захватывающий, как „Индиана Джонс“, но с эмоциональной глубиной его поздних работ», — указал он.

Сюжет фильма по-прежнему держится в секрете. Рецензенты советуют не смотреть трейлеры, чтобы сохранить эффект неожиданности.

