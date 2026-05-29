Ученые нашли на Марсе следы древней подземной воды

Анализ пород в кратере Гейл на Марсе выявил условия для жизни

Американские планетологи обнаружили в кратере Гейл признаки длительного существования подземных вод после исчезновения марсианских озер. Это расширяет период возможной обитаемости планеты, сообщает Сноб .

Исследователи проанализировали данные марсохода Curiosity и выявили следы древней подземной воды. Изучение минералов показало, что после высыхания поверхностных озер вода продолжала циркулировать под грунтом.

Миллиарды лет назад в кратере Гейл находилось озеро. Сегодня там сохранились железистые и кремниевые отложения. С помощью химической лаборатории на борту Curiosity ученые исследовали структуру пород и обнаружили изменения минералов, произошедшие уже после исчезновения водоема.

По мнению авторов работы, под поверхностью Марса существовала устойчивая система грунтовых вод. Она была защищена от радиации и резких температурных перепадов, которые сделали поверхность планеты непригодной для жизни.

Анализ кристаллов показал, что вода не отличалась высокой кислотностью или соленостью и содержала химические элементы, способные поддерживать метаболизм микроорганизмов. Ученые считают, что такие условия сохранялись на миллионы лет дольше, чем открытые водоемы, что увеличивает возможный срок существования примитивной жизни на Марсе.

Результаты также уточняют климатическую историю планеты: подземная гидросфера исчезала постепенно, а отдельные участки еще долго оставались потенциально обитаемыми.

