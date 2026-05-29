Диетолог посоветовала разбавлять окрошку водой
Врач-диетолог Елена Соломатина рекомендовала разбавлять заправки для окрошки и внимательнее выбирать квас. Об этом сообщает сайт «Узнай.ру».
Елена Соломатина отметила, что окрошку можно заправлять айраном, кефиром, квасом или минеральной водой, однако любую основу желательно разбавлять водой. При выборе важно учитывать жирность продукта: людям с лишним весом подойдут менее жирные варианты, а кефир лучше дополнительно разводить.
По словам специалиста, современный квас часто представляет собой сладкую газировку. Традиционный напиток на ржаной корочке значительно полезнее, так как проходит ферментацию и содержит бактерии, благоприятно влияющие на кишечник.
Диетолог рекомендовала готовить квас самостоятельно и контролировать количество сахара. При покупке в магазине следует проверять состав: содержание углеводов не должно превышать пяти граммов на 100 граммов продукта. Тем, кто следит за весом и уровнем глюкозы, такой квас лучше исключить или разбавлять минеральной водой.
Соломатина также добавила, что сочетание молочного белка из кефира или айрана с мясным белком не считается идеальным, однако многое зависит от объема пищи и состояния желудочно-кишечного тракта. Если дискомфорта нет, такие варианты заправки допустимы.
