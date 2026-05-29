Диетолог посоветовала разбавлять окрошку водой

Диетолог Соломатина: квас из магазина лучше не использовать для окрошки

Врач-диетолог Елена Соломатина рекомендовала разбавлять заправки для окрошки и внимательнее выбирать квас. Об этом сообщает сайт «Узнай.ру» .

Елена Соломатина отметила, что окрошку можно заправлять айраном, кефиром, квасом или минеральной водой, однако любую основу желательно разбавлять водой. При выборе важно учитывать жирность продукта: людям с лишним весом подойдут менее жирные варианты, а кефир лучше дополнительно разводить.

По словам специалиста, современный квас часто представляет собой сладкую газировку. Традиционный напиток на ржаной корочке значительно полезнее, так как проходит ферментацию и содержит бактерии, благоприятно влияющие на кишечник.

Диетолог рекомендовала готовить квас самостоятельно и контролировать количество сахара. При покупке в магазине следует проверять состав: содержание углеводов не должно превышать пяти граммов на 100 граммов продукта. Тем, кто следит за весом и уровнем глюкозы, такой квас лучше исключить или разбавлять минеральной водой.

Соломатина также добавила, что сочетание молочного белка из кефира или айрана с мясным белком не считается идеальным, однако многое зависит от объема пищи и состояния желудочно-кишечного тракта. Если дискомфорта нет, такие варианты заправки допустимы.

