4 часа вниз головой: группа студентов застряла на аттракционе в США
Восемь американских студентов в парке Pleasure Pier в штате Техас четыре часа провисели вниз головой на сломавшемся аттракционе, сообщает SHOT.
Молодые люди застряли на аттракционе Iron Shark.
Сотрудникам парка пришлось вызывать спасателей, чтобы снять студентов на землю.
Ранее 12-летний мальчик получил тяжелейшие травмы после посещения аттракциона «Вальс-ракушка» в Стерлитамаке. Ребенка засосало внутрь из-за халатности сотрудников.
