Между Аладьино и Труфаново обновляют дорожное покрытие

Ремонт на дороге Аладьино — Воскресенки — Труфаново вышел в активную фазу. Этот участок ежедневно связывает несколько населенных пунктов округа, поэтому обновление покрытия имеет значение и для местных жителей, и для движения транспорта между территориями, передает пресс-служба администрации городского округа Кашира.

Общая площадь ремонта составит 49 289 квадратных метров. На объекте проводится комплекс дорожных работ, направленных на восстановление изношенного покрытия и повышение безопасности движения.

Сейчас специалисты выполняют работы поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов и сохранить транспортную доступность маршрута. Завершить ремонт планируется до 30 июня 2026 года.

В летний период нагрузка на дороги округа традиционно возрастает. Поэтому особое внимание уделяется участкам, которые обеспечивают сообщение между сельскими территориями и основными транспортными направлениями округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.