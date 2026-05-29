«ДЦПшникам тут не место»: ребенка-инвалида не пустили в парк аттракционов в Сочи

Ребенку-инвалиду запретили кататься на аттракционах в Сочи. Мать девочки возмутилась и опубликовала в соцсетях видео с расстроенной дочерью.

По словам Анны, она вместе с ребенком хотела прокатиться на карусели с лошадьми. Однако сотрудники парка аттракционов отказали им в этом. Они не пустили девочку из-за того, что она инвалид.

Женщина показала на видео, что ее дочь сильно расстроилась после такого отказа. Она также рассказала, что ранее ребенка без каких-либо проблем пустили на такую же карусель в парке аттракционов во Вьетнаме.

Пользователи Сети поддержали мать и обвинили персонал в дискриминации.

«Уму не поддается. Просто дискриминация по всем признакам для ребенка», «Даже смотреть больно», «Стыд и позор», — написали комментаторы.

При этом другие пользователи отметили, что отказ можно обосновать мерами безопасности. Также под постом отписались сотрудники других парков аттракционов. По их словам, если они пропустят такого ребенка с особенностями, это может привести либо к увольнению, либо к лишению зарплаты.

«А если с ребенком что-то случится, то это тюрьма», — написал один из комментаторов, который представился сотрудником парка аттракционов.

