В Кашире в 2026 году отремонтируют более 50 дорог

В городском округе Кашира в 2026 году приведут в порядок 52 дороги общей протяженностью свыше 21 километра. Список участков уже сформирован — в приоритете самые проблемные места, о которых сообщали жители, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

39 грунтовых дорог получат современное щебеночное покрытие. Это долговечное и экономичное решение, устойчивое к размыву и простое в ремонте. В будущем такие дороги можно будет заасфальтировать.

На 13 участках появится асфальт. В числе обновляемых:

— улицы Гостиничная и Целинная в Ожерелье;

— Центральная в Верзилово;

— Придорожная в Базарово;

— Садовая в Аладьино;

— дороги в Маслово и Лидах (по два участка);

Работы охватят все территориальные отделы округа. Уже завершено обновление улицы Фрунзе, а сейчас строят новый тротуар вдоль Воронежского шоссе — он станет шире и удобнее для пешеходов и родителей с колясками.

«Спасибо нашим коллегам из территориальных отделов и жителям округа. Именно благодаря такой совместной работе удается охватить даже самые отдаленные уголки», — отметил заместитель главы администрации Николай Анисин.

Планируйте поездки, следите за графиком и помните: ваши обращения — основа карты перемен.