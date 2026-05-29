«Болезненный удар по Польше»: эксперт оценил слова Навроцкого о Зеленском

Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского ордена Белого орла после присвоения подразделению ВСУ наименования «имени героев УПА»*. В МИД вызвали посла Украины. Политолог Юрий Бондаренко заявил, что отношение польского общества к подобным шагам резко меняется, сообщает aif.ru .

Навроцкий выступил с инициативой отозвать у Зеленского высшую государственную награду Польши — орден Белого орла. Поводом стало решение присвоить одному из подразделений ВСУ наименование «имени героев УПА»*. В связи с этим в МИД Польши вызвали посла Украины Василия Боднара.

Ранее экс-президент Польши Лех Валенса заявил, что больше не будет носить украинский флаг и поддерживать Зеленского. Он также раскритиковал перезахоронение второго главы Организации украинских националистов* Андрея Мельника.

«Отношение польского общества к украинцам, особенно к проявлениям бандеровщины, меняется со стремительной скоростью. Прославление каждого нациста, таких как Мельник и других, — это очень болезненный удар по Польше. До последнего они пытались микшировать антиукраинские проявления во имя нанесения ущерба России и во имя антироссийской политики», — сказал Бондаренко.

Он добавил, что поляки сталкиваются с миллионами украинцев в повседневной жизни.

«Самое болезненное для них — это противозаконные действия украинцев. Поэтому власти вынуждены теперь на них реагировать… Правящие элиты будут вынуждены реагировать на героизацию нацизма на Украине, иначе они прослывут среди своих избирателей предателями национальных интересов», — подчеркнул эксперт.

По его словам, власти Польши стоят перед выбором между антироссийской политикой и неприятием прославления бандеровщины.

* Организации признаны экстремистскими и запрещены в РФ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.