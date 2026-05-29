«Обидно»: терапевта уволили за ролики о проблемах в здравоохранении

Департамент здравоохранения Москвы начал проверку обстоятельств увольнения терапевта из филиала № 3 Городской поликлиники № 214. Сама девушка рассказала, что руководство вынудило ее написать заявление по собственному желанию из-за ее постов и роликов в соцсетях, сообщает «Подъем» .

По словам экс-сотрудницы, «кому-то не понравились» ее сообщения «об огрехах системы здравоохранения в Москве». При этом она подчеркнула, что претензий к ее работе как врача не было: пациенты не жаловались, распоряжения начальства она не игнорировала.

«Обидно, что уволили не за плохую работу, не за то, что я плохой врач, или что я хамлю пациентам, или игнорирую какие-то распоряжения вышестоящего начальства. Но для системы здравоохранения города Москвы то, насколько ты хороший и эффективный врач, не имеет никакого значения, если ты критикуешь то, что они делают неправильно», — поделилась терапевт в разговоре с журналистами.

Девушка отметила, что ее ролики носили общий характер и были направлены не на оскорбления, а на обсуждение реальных проблем, с которыми сталкиваются врачи и пациенты.

В пресс-службе Депздрава Москвы заявили, что уже в курсе ситуации. Там подчеркнули, что проводится внутренняя проверка, а сама врач приглашена в Кадровый центр департамента для беседы и уточнения деталей. В ведомстве не стали заранее оценивать правомерность действий руководства поликлиники, пообещав разобраться во всех обстоятельствах.

