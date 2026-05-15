«У ребенка шок, у всех шок»: мальчика засосало в аттракцион в Стерлитамаке

12-летний мальчик получил тяжелейшие травмы после посещения аттракциона «Вальс-ракушка» в Стерлитамаке. Ребенка засосало внутрь из-за халатности сотрудников, сообщила подруга семьи в разговоре с РЕН ТВ .

Инцидент произошел в парке им. Юрия Гагарина 10 мая. Подросток катался на вращающемся аттракционе, но оператор попросил его пересесть. Пока мальчик переходил на другое место, аттракцион включили.

В этот момент ребенок был не пристегнут, из-за чего его буквально затянуло внутрь механизма. Он получил множественные травмы. У малыша сильные боли, он находится в тяжелом состоянии.

Как рассказала подруга семьи, охранник предложил семье компенсацию до 150 тыс. рублей при условии сохранения чеков, а администрация почти не контактирует с родителями пострадавшего. Парк выложил пост о трагедии и проверках, а затем удалил.

Прокуратура Башкортостана начала проверку на предмет соблюдения законодательства при эксплуатации аттракциона и исполнения требований техники безопасности. Также специалисты осмотрят техническое механизмов.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. В СК Башкирии отметили, что по факту травмирования ребенка возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

