Михаил Иванов предложил запретить мем «6–7»

Председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов призвал законодательно запретить вирусный мем «6–7», который, по его мнению, срывает уроки и вредит подросткам, сообщает «Абзац» .

Михаил Иванов заявил, что тренд «6–7», при котором школьники выкрикивают «сикс-севен» при упоминании чисел шесть и семь, провоцирует срывы занятий и агрессивное поведение подростков. В ряде регионов, включая Пермский край, школы уже ввели запреты и дисциплинарные меры.

«Фраза „сикс-севен“, которую школьники выкрикивают при любом упоминании чисел шесть и семь, — это не просто глупая шутка, это симптом глубокого недуга, который эксперты называют цифровым слабоумием. Дети теряют контроль над своим поведением, срываются уроки, учителя не могут работать, а подростки впадают в агрессию и истерику. Это прямое следствие того, что мы пустили на самотек потребление низкокачественного, бессмысленного и разрушительного контента», — пояснил он.

Иванов считает, что меры отдельных школ недостаточны. Он предложил усилить государственный контроль за вирусным контентом и потребовать от Роскомнадзора блокировки подобных трендов.

«Я считаю, что контролирующие органы и Министерство просвещения обязаны вмешаться. Это не вопрос свободы самовыражения, это вопрос национальной безопасности в сфере образования и воспитания. Нужно требовать от Роскомнадзора блокировки подобных челленджей и трендов, которые провоцируют массовые беспорядки в учебных заведениях. Государство должно дать понять: любой контент, дезорганизующий работу школ и наносящий вред детской психике, будет немедленно пресекаться», — резюмировал собеседник.

Он также предложил ввести обязательную маркировку детского интернет-контента и курсы цифровой гигиены в школах.

