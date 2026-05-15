Онуфриенко заявил о военном сценарии завершения СВО

Военный эксперт Михаил Онуфриенко предположил, что президент России Владимир Путин, говоря о скором завершении СВО, имел в виду военный путь. Об этом он заявил в эфире радио Sputnik .

По словам Онуфриенко, речь может идти о завершении конфликта военными средствами. Так эксперт прокомментировал самый мощный ракетный удар по Украине, который российские войска нанесли накануне.

«То есть в словах президента может скрываться и совершенно другой смысл – завершение, но военными средствами. У нас возможности есть, объем ударов будет возрастать. Вопрос того, что мы увидим на фронте – это вопрос времени. Армия готова, люди есть», – объяснил Онуфриенко.

Он добавил, что часть задач, которые сейчас выполняет армия, при необходимости могут быть переданы другим силовым структурам.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.