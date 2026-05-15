Сержант Богдан Донов спас более 100 бойцов и женился в Судже

Гвардии сержант Богдан Донов за три года в зоне СВО спас более ста сослуживцев и был награжден Георгиевским крестом IV степени. Во время службы в Судже он познакомился с будущей супругой, сообщает «Царьград» .

Богдан Донов служил в эвакуационных, штурмовых и саперных группах 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Он участвовал в боях за Мариуполь, Угледар, Павловку, Новомихайловку и Волчанск.

Сержант дважды получал ранения, но возвращался в строй. По данным телеграм-канала Минобороны, он вынес с передовой более ста раненых бойцов. За мужество военный получил Георгиевский крест IV степени, медаль «За отвагу» и медаль Ушакова.

Во время выполнения задач в Курской области Донов познакомился с жительницей Суджи, которая стала его женой. Сейчас он проходит обучение в Нижегородском гвардейском высшем военно-инженерном командном училище и планирует продолжить службу уже в офицерском звании.

Семья готовится к рождению дочери. Суджа стала для военнослужащего местом, где начался новый этап жизни.

