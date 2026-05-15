«Мы все в шоке»: отцом мигранта, угрожавшего ребенку розой, оказался ветеран

Отец мигранта, который угрожал ребенку афганской розой в Екатеринбурге, воевал в Афганистане. Он, предположительно, совершил ряд резонансных нападений, сообщает E1.ru .

Несколько дней назад в Екатеринбурге 19-летний мигрант напал на 12-летнего парня и избил его. Пострадавший был сыном 33-летней сожительницы приезжего. Между парой возник конфликт. Подросток заступился за маму, ему сломали нос, парень получил сотрясение мозга.

В прошлом ревнивый мужчина также избил отца школьника. Тот — ветеран СВО.

Журналисты связались с матерью приезжего. Она живет в Казахстане и воспитывает двоих сыновей-инвалидов. Отец нападавшего находится на пенсии. Он воевал в Афганистане.

После школы нападавший отслужил в армии. Затем отправился в РФ работать. В Екатеринбурге был дворником.

«Мне хочется сквозь землю провалиться. Алим никогда не был вспыльчивым. В школе он не дрался, можете сами позвонить, узнать», — рассказала мать агрессора.

Она добавила, что «все в шоке» от случившегося. Женщина поговорила с 33-летней сожительницей задержанного. Она рассказала, что конфликт возник из-за отсутствия денег у мигранта.

В Telegram-канале E1.ru сообщалось, что приезжего отправили в СИЗО до 12 июля. Его обвиняют в истязании и угрозе убийством. Мужчина признал вину частично, отметив, что до этого не трогал ребенка, а в момент ссоры сорвался.

Еще во время суда появилась информация, что мигранта могут выдворить из РФ. В постановлении о депортации говорится, что срок его нахождения в России уменьшили до 17 мая 2026 года.

Будет ли выдворение, зависит от приговора для мигранта. Если мужчину посадят, то депортируют после выхода из колонии. В случае условного срока, агрессор вернется на родину сразу после последнего суда.

