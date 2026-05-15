Выставка «Сияние света» открылась в арт-пространстве на ВДНХ

15 мая 2026 года в фиджитал-арт-пространстве на ВДНХ состоялось открытие персональной выставки художника-пейзажиста Александра Горина. Экспозиция под названием «Сияние света» включает 30 работ, посвященных природе. В полотнах, написанных маслом, автор исследует свет как источник творческого импульса. Попасть на выставку можно бесплатно, сообщили организаторы.

«В фиджитал-пространстве впервые проходит выставка живописи. В экспозицию вошли работы талантливого художника Александра Горина, который очень тонко чувствует природу. В его пейзажах ощущается сам процесс создания: длительное наблюдение, многослойность мазка, почти физическая концентрация на материале. Поэтому картины воспринимаются не как изображение природы, а как присутствие внутри нее. Каждый гость сможет бесплатно попасть на выставку до начала основного путешествия по нашей фиджитал-экспозиции. Этот созерцательный опыт сделает впечатления от посещения еще более яркими и глубокими», — отметил основатель фиджитал арт-пространства Futurione Иван Швайков.

Выставка «Сияние света» разместилась на первом этаже арт-пространства. В нее вошли 30 произведений, и большинство из них показывают природу России: Карелию, озеро Байкал, Кольский залив, Поволжье, Урал, Дальний Восток и Сибирь. Экспозиция поделена на несколько смысловых зон. Посетители последовательно проходят через тематические серии, посвященные смене сезонов: «Весна», «Лето», «Осень» и «Зима». В них через свет, цветовую гамму и фактуру передана изменчивость окружающего мира и внутреннего состояния человека. Отдельные блоки выставки касаются тем воздуха, воды и движения света: серии «Воздух», «Вода — зеркало души» и «Скорость света» создают эффект полного погружения в живую природную среду. Само выставочное пространство намеренно сделано тихим и почти аскетичным, чтобы внимание не отвлекалось на посторонние предметы. В центре остается лишь живопись и возможность неспешно провести с ней время.

Центральное место в экспозиции занимает двухметровое полотно «Вертикаль», написанное в технике станковой живописи как продолжение традиций художников-передвижников. На нем реалистично изображены тибетские горы. По замыслу автора, величие гор, сияние неба и бескрайность природного ландшафта олицетворяют вдохновенный путь к своей мечте через преодоление препятствий.

Творческий метод Александра Горина строится на восприятии пейзажа как живой среды — через свет, плотность воздушных масс, фактуру дерева, состояние воды и тишину пространства. Его живопись держится на внимании к мельчайшим деталям, материальности красок и очень точной работе с цветом и ритмом.

«Картины для выставки „Сияние света“ я создавал в течение 16 лет, путешествуя по заповедным местам. Идея объединения этих работ в одной экспозиции пришла мне год назад, когда я впервые посетил московское фиджитал-пространство Futurione с его уникальной фиджитал-концепцией и творческой аудиторией. Мне захотелось поделиться светом, который исходит от природы и вдохновить гостей выставки на путешествия, прежде всего, по родной стране. Именно в природе можно бесконечно черпать вдохновение для творчества», — пояснил художник Александр Горин.

Экспозиция «Сияние света» открывает маршрут по пяти мультимедийным залам, где сочетаются физические арт-объекты и цифровые технологии: «Погружение», «Расширение», «Действие», «Воображение» и «Смысл».

Персональная выставка Александра Горина в Futurione будет работать до 30 мая 2026 года. Экспозиция открыта каждый день с 10:00 до 22:00, вход бесплатный.