Четверть жилья хотят обновить в ближайшие несколько лет в России

Население — ключевой инвестор строительства недвижимости. Власти планируют обновить четверть жилья в РФ в ближайшие годы, заявил в ходе XVII Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, сообщает ТАСС .

За прошедшие шесть лет в России возвели более 600 млн кв. м недвижимости. По словам Хуснуллина, россияне ежегодно инвестируют в строительство жилья 16 трлн рублей.

Зампред правительства РФ также отметил, что перед государством стоит задача создать для населения «условия, увязать все планы развития» в данной сфере.

«Мы четверть (жилья — ред.) всей страны планируем обновить», — сказал он.

Подписывайтесь на РИАМО в МАКС.