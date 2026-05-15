Подмосковье вошло в топ-5 самых активных регионов в субботниках «Мы за чистоту»

По итогам Всероссийских субботников «Мы за чистоту» организаторы акции определили пятерку самых активных и результативных регионов РФ и огласили победителей креативного конкурса в соцсетях, сообщает пресс-служба движения «Экосистема».

С 18 апреля по 3 мая в 89 регионах страны провели более 13 тыс. субботников, в них участвовали около 1 млн человек.

«Ключевыми показателями для составления рейтинга стали количество проведенных мероприятий и вовлеченность жителей. В этом году акция „Мы за чистоту“ показала практически двухкратный рост по количеству участников. Это показатель активности наших граждан, для которых апрельские и майские субботники становятся традиционными», — сказал председатель движения «Экосистема» Андрей Руднев.

Топ-5 замыкает Московская область, где был дан старт акции. В Подмосковье организовали 410 субботников с участием 26 731 местного жителя.

Потом идет Алтайский край, где убрано 437 локаций благодаря поддержке 35 219 человек. В топ-3 победителей вошла Оренбургская область, где 29 278 человек навели порядок на 585 территориях. На второй строчке — Челябинская область: 57 618 участников на 512 локациях. Возглавила рейтинг Ростовская область: 750 мероприятий с участием 62 305 жителей.

За статистикой — сотни километров и гектаров убранных территорий, которые нельзя было бы привести в порядок без активного участия россиян.

Также движение «Экосистема» провело креативный конкурс постов в соцсети ВК. Участники боролись за различные призы: сапборд, умная колонка и эконабор.

Всероссийская неделя субботников «Мы за чистоту» была посвящена Году единства народов России. Акция входит в программу общественной поддержки нацпроекта «Экологическое благополучие» #ЗеленаяСмена. Вместе с «Экосистемой» организатором мероприятий выступила Росмолодежь, в поддержку нацпроекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности субботников. Он подчеркнул, что главам стоит сопровождать этот процесс.

«Очевидно, что это (субботники — ред.) объединяет людей, коллективы объединяет. Это опять же добрая традиция», — сказал Воробьев.

