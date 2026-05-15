Эксперты: предварительное голосование в Подмосковье обещает быть конкурентным

Свыше 20 тыс. кандидатов будут участвовать в предварительном голосовании «Единой России» в этом избирательном сезоне. Это число на треть выше, чем на аналогичных выборах в 2021 году. Одним из лидеров по уровню конкуренции в региональный парламент является Московская область. Такие данные представили эксперты на круглом столе Фонда развития гражданского общества «Выборы-2026: предэлекторальный этап. Стартовые позиции, рейтинги, отбор кандидатов», сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Средний конкурс по стране среди кандидатов на выдвижение депутатами Госдумы достиг 11 человек на место, среди кандидатов на выдвижение в региональные парламенты — 7 человек на место, сообщил член Генсовета «Единой России», сенатор Сергей Перминов.

Президент фонда развития гражданского общества Константин Костин отметил, что предварительное голосование «Единой России» заставило другие политические силы применить аналогичную технологию. Он также обратил внимание, что в сезоне выборов 2026 года у партии большинства сильно акцентирован программный трек: ведется масштабная кампания отчетных форумов и большое внимание уделяется сбору предложений в новую народную программу.

В Московской области заявления на участие в процедуре предварительного отбора подали более 900 человек. Из них 235 кандидатов претендуют на участие в выборах в Госдуму. Баллотироваться в Мособлдуму планируют более 670 человек (конкурс более 13 человек на место).

Секретарь регионального отделения партии, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что по итогам выборов ожидается заметное обновление состава регионального парламента.

«Около 80% от общего числа зарегистрированных кандидатов — новые лица в политике: предприниматели, представители бизнеса, промышленных и сельхозпредприятий, бюджетной сферы — педагоги, врачи. Также много молодых людей, до 35 лет — таких кандидатов у нас более 20%. Это активисты „Молодой Гвардии“, волонтеры, общественники. Также на предварительное голосование идут 67 участников СВО», — сообщил Игорь Брынцалов.

Предварительное голосование «Единой России» пройдет с 25 по 31 мая в электронном формате с верификацией через Госуслуги. В нем могут принять участие все зарегистрированные на территории региона избиратели. На сегодня их уже более 560 тысяч или почти 9% от общего числа избирателей Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.