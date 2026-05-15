сегодня в 21:05

4 человека пострадали при ударе дрона по многоэтажке в Белгороде

В Белгороде украинских БПЛА атаковал многоквартирный дом. Предварительно, пострадали четыре человека, сообщает оперштаб Белгородской области.

Девочку 3 лет с осколочными ранениями плеча, грудной клетки и ноги медики скорой помощи везут в детскую областную клиническую больницу. Женщину с осколочными ранениями лица и голени доставляют в областную клиническую больницу.

Также пострадали мужчина и женщина. У них осколочные ранения. Их отправили в городскую больницу № 2.

Из-за детонации беспилотника загорелись несколько балконов. Пожарные потушили открытое возгорание. Еще в доме повреждены фасад и стекла.

На место происшествия оперативно выехал врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.