Воронежский боксер нокаутировал случайного прохожего в шаурмичной

Воронежский боксер повздорил с посетителем заведения общепита и избил его. У пострадавшего открытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и переломы, сообщает «МОЕ! Online. Воронеж» .

Инцидент произошел в ночь с 22 на 23 апреля в кафе на улице Советской в Борисоглебске. 23-летний слесарь вместе с другом ехал с дня рождения и зашел в заведение поужинать. Вскоре туда явилась компания из четырех человек, среди которых был 18-летний боксер.

Слесарь узнал двоих ребят и поздоровался с ними. Затем разговор с ним завел боксер, при этом оба до этого не были знакомы друг с другом. У спортсмена возникли претензии по поводу того, что парень якобы пародировал его акцент.

После пары секунд перепалки боксер ударил слесаря. Затем потасовка переместилась на улицу. В итоге потерпевший оказался на больничной койке с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломами. Сейчас он уже находится дома и восстанавливается.

По словам матери пострадавшего, на следующий день после инцидента семье позвонил родственник боксера. Он предложил «решить вопрос миром», намекая на деньги. Но семья решила довести дело до суда.

Сам боксер рассказал, что парень в заведении пародировать его речь и манеру разговора. А на выходе на улицу он якобы начал оскорблять боксера, его веру и национальность. Из-за этого они и подрались.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.